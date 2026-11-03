Rull recibe a Comín (Junts) en el Parlament tras 9 años: "Es una excelente noticia"

El presidente del Parlament, Josep Rull, con el exconseller y eurodiputado de Junts, Toni Comín - EUROPA PRESS

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha recibido este martes al exconseller y eurodiputado de Junts, Toni Comín, en la Cámara catalana tras su regreso a Catalunya 9 años después del 1-O, asegurando que "es una excelente noticia para la Generalitat y la nación".

Lo ha manifestado en declaraciones a los medios tras recibirlo en el despacho de audiencias, donde le esperaban también los miembros de la Mesa de la Cámara catalana de su partido y de ERC, no los del PSC --sí lo estuvieron en el recibimiento del diputado de Junts Lluís Puig--.

Tras la reunión de Rull y Comín, que ha llegado solo al edificio de la Cámara catalana, ambos se han desplazado hasta los despachos del grupo parlamentario de Junts, donde los presentes le han dedicado un fuerte aplauso.

"No volvemos indemnes, pero volvemos vencedores porque teníamos un objetivo: hacer fracasar la represión española, y la hemos hecho fracasar", ha sostenido el exconseller.

Tras exponer los sacrificios que han supuesto los 9 años fuera de Catalunya, se ha mostrado convencido de que la amnistía ha supuesto "un fracaso de la represión" del Estado y una rectificación.

"Y sin exilio, lo he dicho muchas veces, no hubiera habido amnistía. El exilio ha puesto las bases de la amnistía", ha añadido Comín, tras detallar los pasos que dieron para judicializar el caso y llevarlo a los tribunales europeos.

Además de defender de nuevo que los conflictos políticos no deben resolverse en los tribunales, ha explicado que en su regreso se ha encontrado con una Catalunya diferente pero "lo que se mantiene intacto es el derecho de los pueblos a sacar adelante sus proyectos políticos de manera pacífica y democrática".

"DIGNIDAD INSTITUCIONAL"

Rull ha agradecido a Comín que preservara "la dignidad institucional de la presidencia de la Generalitat y también del Govern" al acompañar al expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, tras el 1-O.

"El exilio no es un exilio de protección personal, es de protección de la institución y la institucionalidad que representaba" en 2017 como diputado y conseller del entonces Govern de Carles Puigdemont, ha señalado.

El presidente del Parlament también ha recordado que el lunes hizo 9 años que, junto a otros líderes del 'procés', entraron en prisión, y ha llamado a convertir estas emociones "no en rencor ni resentimiento y sí en esperanza y voluntad de construir infatigablemente este horizonte de libertad en Catalunya".