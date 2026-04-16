Rull recibe a Isabel Allende en el Parlament, tras asistir al pleno de este jueves

El presidente del Parlament, Josep Rull, y los miembros de la Mesa reciben a la presidenta honoraria de la Internacional Socialista, escritora e hija del presidente de Chile Gustavo Allende, Isabel Allende - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta honoraria de la Internacional Socialista, escritora e hija del presidente de Chile Gustavo Allende, Isabel Allende, ha asistido este jueves a la sesión ordinaria del pleno del Parlament de Catalunya, y posteriormente le han recibido en el receso del pleno el presidente de la Cámara, Josep Rull, y los miembros de la Mesa.

"Hay momentos en los que este Parlament es honrado con la presencia de personas excepcionales", ha afirmado Rull durante el pleno, le ha dado la bienvenida en nombre del Parlament, y ha recordado la muerte de su padre tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet.

"Se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre", ha añadido el presidente, citando las palabras de Augusto Pinochet minutos antes de quitarse la vida ante el asedio de los militares insurgentes.

Ha recibido una ovación por parte de los miembros del pleno: le han aplaudido todos los grupos a excepción del PP y de Vox, aunque los populares sí que se han levantado de sus asientos.

Allende participará este viernes y sábado en la Global Progressive Summit que acogerá Barcelona.