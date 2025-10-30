Rull y representantes del Parlament visitan el Port de Tarragona para conocer sus planes logísticos

El presidente del Parlament, Josep Rull, y el presidente del Port de Tarragona, Santiago Castellà. - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de representantes del Parlament de Catalunya, emncabezada por su presidente, Josep Rull, ha visitado este jueves el Port de Tarragona para conocer la transformación que está promoviendo la Autoritat Portuària de Tarragona (APT) para "hacer del puerto un 'hub' logístico de referencia en el noreste peninsular y a nivel europeo".

Los representantes parlamentarios, han sido recibidos por el presidente de la APT, Santiago Castellà, informa el puerto tarraconense en un comunicado este jueves.

Durante la visita, han conocido proyectos como las terminales intermodales de la Boella y de Guadalajara-Marchamalo o la futura terminal multipropósito para contenedores y carga general del Moll d'Andalusia.

También se ha puesto el foco en el rol que jugará el Port de Tarragona en la reindustrialización de Catalunya en el marco de su Zona de Actividades Logísticas (ZAL) y se ha puesto en valor la estrategia para el 'hub' catalán de la eólica marina flotante.

En este sentido, Castellà ha incidido en que la disponibilidad de suelo y las conexiones ferroportuarias hacen de la ZAL "uno de los espacios logísticos más atractivos de Catalunya para atraer inversiones en sectores emergentes, como el vehículo eléctrico, los semiconductores o las baterías".