Sabrià (ERC) pide la retirada de "las acusaciones más graves" a los presos soberanistas

Publicado 20/10/2018 13:43:13 CET

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha pedido que la Fiscalía retire "las acusaciones más graves" a los presos soberanistas y ha indicado que los gestos que piden al Gobierno no solo consisten en hablar de acabar con la prisión preventiva.

En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, Sabrià ha reiterado la posición de su partido con respecto a los presupuestos: "Lo hemos explicado con mucha claridad, necesitamos un movimiento claro del Estado en el ámbito judicial".

También ha afirmado que se debe "establecer una mesa de política discreta donde se pueda hablar de la situación catalana" y ha descartado concretar el gesto que podría hacer el Estado para avanzar en estos ámbitos.

"Concretar el gesto no nos aporta demasiadas cosas, Tardà y Aragonès ya han puesto ejemplos", ha indicado Sabrià, que ha pedido que se aborde el tema del juicio, ya que ha defendido que no hubo violencia y ha reiterado que se retiren las acusaciones.

Preguntado por las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que aseguraba que finalmente los independentistas aprobarían los presupuestos, Sabrià ha asegurado que debería haber dimitido hace días: "Hoy ha vuelto a tener el día chulesco y se lo comerá al final del proceso".

Con respecto a la diferencia de posturas entre ERC y el PDeCAT en el Congreso, Sabrià ha explicado que en ámbitos sociales tienen "muchas diferencias", pero ha señalado que en temas nacionales tratan de coordinarse para ser más contundentes en sus posiciones.

"Respecto a los presupuestos la posición es parecida. No encontraríamos grandes diferencias. PDeCAT también ha puesto sobre la mesa un 'no', puede que no tan contundente como el de ERC", ha destacado.