Sabrià mantiene la negativa de ERC a apoyar los PGE y alega que "el PSOE no se ha movido"

Publicado 03/01/2019 10:21:18 CET

Se inclina por tampoco facilitar la tramitación de las cuentas: "Seguimos en el 'no' a todo"

BARCELONA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha afirmado que su partido mantiene la negativa a apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) porque considera que el Gobierno central no ha hecho "ningún movimiento por lo que hace referencia a los presos y a los juicios, y no ha habido un debate de fondo" sobre la situación política de Catalunya.

"Hemos intentado ser muy claros para evitar equívocos, para marcar las condiciones desde el primer momento. En este caso el PSOE no se ha movido ni en un ámbito ni en el otro. Ni en el ámbito nacional ni en el ámbito antirepresivo", ha expuesto en una entrevista de Europa Press.

ERC admite que las cuentas presentadas por Pedro Sánchez "no son unos malos Presupuestos", pero insiste en que no entrarán a negociar partida a partida porque reprochan al Gobierno no haber dado ningún paso en relación a sus dos principales demandas: dar respuesta a la autodeterminación de Catalunya y a la situación de los líderes soberanistas en la cárcel y en el extranjero.

"¿Somos conscientes de en qué situación está ERC, por poner un ejemplo? Tiene a su presidente en la cárcel --Oriol Junqueras-- y a su secretaria general --Marta Rovira-- en un exilio totalmente injusto. ¿Es motivo suficiente para tumbar unos presupuestos? Yo creo que la respuesta es que sí", ha concluido.

Sabrià ha afirmado que los PGE contienen algunas "oportunidades" para los ciudadanos, pero añade que el Gobierno central las puede sacar adelante mediante reales decretos --como en el caso de la subida del Salario Mínimo Interprofesional-- y no hace falta tener unas cuentas validadas por el Congreso.

Así, ERC concluye que los presupuestos estatales tienen "medidas interesantes probablemente por la intervención de Podemos", pero insiste en que, en un porcentaje muy alto, se pueden aprobar por decreto y sin necesidad de tener unos PGE en vigor.

ENMIENDA A LA TOTALIDAD

Los republicanos avisan de que no solo mantienen su negativa a aprobar los PGE en la votación final, prevista para dentro de unas semanas, sino que también se inclinan por rechazar la admisión a trámite de las cuentas y que, por lo tanto, éstas sean rechazadas de inicio y que ni tan siquiera inicien su recorrido parlamentario.

"Hoy seguimos en el 'no' a todo. Que se muevan. Pero no hay movimiento. Por lo tanto, sin movimiento la respuesta sigue siendo 'no'. Nosotros tenemos claro cuál es el final del recorrido de estos Presupuestos, que, si no pasa nada, acabarán tumbados y, en este 'no' también estará ERC", argumenta.

Así, el partido que lidera Junqueras, en prisión preventiva desde el 2 de noviembre de 2017, afirma que tampoco se dan las condiciones para permitir el trámite parlamentario: "Si quieren algún margen para las enmiendas también debería haber unos movimientos que a día de hoy no hay".

ERC rechaza entrar en el debate sobre si un eventual fracaso de los PGE debería suponer elecciones generales anticipadas porque alega que un adelanto electoral es competencia exclusiva de Sánchez, pero Sabrià avisa de que el partido "está preparado para presentarse a elecciones en todo momento", y recuerda que en los últimos años han habido comicios de forma continuada.

EL AUGE DE VOX

Sabrià ha argumentado que ERC apoyó la moción de censura a favor de Pedro Sánchez por considerar que "no había color" entre él y Mariano Rajoy, pero ha criticado que en los primeros meses de gobierno socialista no han notado cambios sustanciales entre el anterior ejecutivo y el actual.

Para frenar el auge de Vox en unas eventuales generales, Sabrià recomienda fortalecer el discurso progresista desde ópticas como la social, la feminista y la acogida de refugiados, ya que "la mejor manera para combatir la ultraderecha es hacer políticas de izquierdas, políticas sociales demócratas y políticas para todos".

Reprocha al PSOE estar haciendo justo lo contrario: "Si el PSOE es realmente un partido de izquierdas debería pensar lo mismo y tener la misma posición. Si lo que hacen los partidos de izquierdas cuando tienen miedo de la ultraderecha es irse hacia la derecha, pues tendrán muchas más dificultades".