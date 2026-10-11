El SAGA Barcelona Game Fest cierra su primera edición con 21.200 asistentes

Imagen de la feria - SAGA BARCELONA GAME FEST

BARCELONA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El SAGA Barcelona Game Fest ha cerrado este domingo su primera edición con 21.200 asistentes, que han pasado entre viernes y domingo por el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona.

La feria ha cerrado sus puertas tras 3 días de actividad en los que "el videojuego se ha consolidado no solo como una actividad lúdica, sino como un elemento cultural, de creación artística y producto de una industria potente", ha informado la organización en un comunicado.

El área profesional del evento ha facilitado un total de 1.590 reuniones de negocio y el salón ha acogido competiciones, exposiciones, actividades culturales, conferencias y espacios de juego.

El año que viene, Fira de Barcelona acogerá la segunda edición del congreso con la voluntad de "continuar situando la ciudad en el mapa internacional del videojuego".

La portavoz del SAGA Barcelona Game Fest, Tina Font, ha valorado positivamente la edición y ha destacado que ha reunido más de 160 estudios independientes y un total de 360 expositores: "El éxito del SAGA Barcelona Game Fest llega cuando un estudio consigue cerrar un contrato o encontrar financiación, o cuando un profesional encuentra el trabajo de sus sueños".