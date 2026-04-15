La Sagrada Familia de Barcelona instalará pantallas en el exterior del templo por la visita del Papa

Archivo - El presidente delegado del complejo de la Sagrada Famiila, Esteve Camps. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente delegado de la Junta Constructora de la Sagrada Familia de Barcelona, Esteve Camps, ha afirmado que se instalarán pantallas en el exterior del templo por la visita del papa León XIV el 10 de junio, en la que el Pontífice bendecirá la torre de Jesucristo.

Lo ha explicado en el ciclo 'afterwork' de El Periódico de Catalunya este martes, en el que ha explicado que plantean instalar entre 4 y 6 pantallas, en función del acuerdo al que lleguen con el Ayuntamiento de Barcelona, y que también faltan por definir los lugares exactos.

Ha detallado que la bendición de la torre de Jesucristo contará con una celebración litúrgica en el interior del templo y que, después, el Papa saldrá a la calle Marina para realizar dicha bendición, y que después "se hará una fiesta".

ENCUENTRO "POPULAR"

Por otra parte, Camps ha dicho que, durante la visita de León XIV a la capital catalana, se celebrará un encuentro "popular" en el Estadi Olímpic Lluís Companys sin limitación de entradas, en principio, según él.

"No puedo decir nada más, solo nos falta el visto bueno de la Santa Sede. Una cosa es el proyecto y otra la autorización", ha añadido.

FACHADA DE LA GLORIA

En relación a la fachada de la Gloria y su escalinata, ha subrayado que no se han inventado nada y que es lo que el arquitecto Antoni Gaudí proyectó.

Ha agregado que las negociaciones con el consistorio para resolver una posible expropiación y derribo de edificios en la calle Mallorca "va por buen camino".

"Actualmente, con la asociación de vecinos estamos bien, colaboramos al máximo y hay entendimiento. Lo mismo con el Eix Gaudí, y con el Ayuntamiento la relación también es excelente", ha zanjado.