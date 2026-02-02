La Sagrada Família celebrará jornadas de puertas abiertas el 14 y 15 de febrero por Santa Eulàlia

Imagen de archivo - Exterior de la basílica de la Sagrada Familia - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sagrada Família de Barcelona celebrará jornadas de puertas abiertas el 14 y 15 de febrero con motivo de las fiestas de Santa Eulàlia, ha informado en un comunicado este lunes.

Se sortearán un total de 8.500 entradas para visitar la Basílica de forma gratuita y los interesados pueden inscribirse al sorteo a través de un formulario en la web de la Sagrada Família y en redes sociales.

Con esta iniciativa, la Sagrada Família se suma "por quinto año consecutivo" a las celebraciones que la ciudad de Barcelona dedicada a Santa Eulàlia invitando a la ciudadanía a visitar la Basílica.