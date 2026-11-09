La Sagrada Familia selecciona 163 proyectos en su fondo de acción social, un 22,6% más

Archivo - Varios turistas caminan en las inmediaciones de la Sagrada Familia, a 6 de agosto de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sagrada Familia de Barcelona ha seleccionado 163 proyectos de entidades sociales en la cuarta convocatoria del Fondo de Acción Social, que cuenta con una dotación de cerca de 4,7 millones de euros, informa este lunes en un comunicado.

En comparación con la convocatoria de 2025, en que se seleccionaron 133 proyectos, esta edición registra un incremento de 30 proyectos beneficiarios, un 22,6% más.

Los proyectos seleccionados se enmarcan en cinco ámbitos de actuación: pobreza y exclusión, con 52 proyectos (32%); salud y bienestar, con 39 (24%); infancia, con 29 (18%); tercera edad, con 25 (15%) y migración y refugiados, con 18 (11%).

La convocatoria del Fondo de Acción Social se abrió el 4 de mayo y las entidades pudieron presentar sus propuestas hasta el 26 de junio.

El programa se dirige a entidades que desarrollan proyectos en la Archidiócesis de Barcelona y en las diócesis de Terrassa y Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).