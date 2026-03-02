Saima Systems presenta en el MWC 2026 su solución Saiwall Secure SD-WAN

Imagen corporativa de Saima Systems - SAIMA SYSTEMS

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 2 (EUROPA PRESS)

Saima Systems presentará en el Mobile World Congress (MWC), que se celebra desde este lunes y hasta el jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat, su solución Saiwall Secure SD-WAN, que ofrece a las corporaciones una conectividad centralizada, escalable y con funciones de ciberseguridad.

La empresa catalana especializada en soluciones avanzadas de conectividad y ciberseguridad estará presente en el stand Catalonia de la Generalitat, de la mano de Acció, la agencia para la competitividad de la empresa del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, informa en un comunicado este lunes.

La tecnología SD-WAN de la compañía fusiona "protección avanzada, escalabilidad sin límites y autogestión total de la red", facilitando el despliegue de proyectos globales con altos estándares de seguridad y rendimiento.

La solución proporciona conectividad ultra segura y estable en entornos complejos, optimiza el tráfico en tiempo real y simplifica la gestión de las infraestructuras corporativas.

El director comercial y cofundador de Saima Systems, Ignacio Marco, ha explicado que Saiwall Secure SD-WAN refleja la apuesta de la compañía por "una conectividad segura, flexible y escalable, y demuestra cómo la innovación catalana puede ayudar a las empresas a crecer y operar a nivel global con total confianza".