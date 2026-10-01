Saiz afronta "con optimismo" la votación a los decretos en vivienda en el Congreso de este viernes

Archivo - La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz - Jesús Hellín - Europa Press
BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado este jueves que afronta "con optimismo" la votación a los decretos en vivienda en el Congreso de este viernes y ha lamentado que el PP, con su negativa a los decretos, haya dejado de ser un partido de oposición útil.
"El PP ya ha dejado claro y además utilizando lo que viene siendo habitual en el señor Feijóo, utilizando la palabra trampa lo mismo para referirse a la incapacidad temporal que para referirse a algo tan importante y tan riguroso y tan serio como proteger el acceso a la vivienda", ha dicho en una entrevista en 'La2Cat' y Ràdio 4 recogida por Europa Press.
Ha insistido en que las medidas persiguen el "interés general", ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y ha pedido dejar trabajar a los grupos parlamentarios.