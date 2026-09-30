Saiz pide abordar el debate del absentismo siendo "rigurosos" con el lenguaje y con los datos

La 39 edición de los Premis Pimec, que se celebra este miércoles en el Palau Sant Jordi de Barcelona. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha pedido abordar el debate del absentismo siendo "rigurosos" con el lenguaje y con los datos, y ha asegurado que una baja médica no es absentismo, durante su intervención en la 39 edición de los Premis Pimec, que se celebra este miércoles en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Han participado también el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el presidente de Pimec, Antoni Cañete, y han estado presentes, entre otros, el presidente del Parlament, Josep Rull, y el delegado del Gobierno, Carlos Prieto.

"Debemos abordarlo con rigor y con evidencias y, sobre todo, llamando a cada cosa por su nombre. Una ausencia injustificada y una persona que no puede trabajar porque está enferma no son la misma realidad", ha dicho Saiz, que ha insistido en que la baja médica no puede equipararse automáticamente con fraude o con una falta de voluntad de trabajar.

Por eso, ha subrayado la importancia de analizar las causas y actuar sobre ellas, mejorar la prevención, agilizar los diagnósticos, gestionar mejor las bajas y favorecer una reincorporación adecuada al trabajo: "Aquí las empresas también tenéis un papel fundamental", ha asegurado Saiz, que ha destacado la prevención de riesgos laborales.

En este sentido, ha asegurado que las instituciones deben poner las herramientas y ha destacado la necesidad de "que todos los actores estén mejor coordinados".

Además, ha afirmado que lo que hacen las instituciones responsables es proteger a quien enferma y mejorar la gestión: "No son objetivos contradictorios, al contrario. Una sociedad avanzada debe ser capaz de hacer las dos cosas a la vez al mismo tiempo".

REGULACIÓN EXTRAORDINARIA

Respecto al proceso de regularización extraordinaria, ha asegurado que fortalece el mercado laboral y la competitividad empresarial: "La inclusión en el empleo formal de estos trabajadores y trabajadoras no solo refuerza la cohesión social y democrática, sino que mejora la productividad y nos permite seguir creciendo a mayor ritmo que cualquier otra economía".

Así, ha dicho que para que este plan sea un éxito deben contar con toda la ciudadanía, con las instituciones catalanas, con el tejido social y productivo "para poder plasmar todo el conjunto de medidas", que van desde la formación a la integración comunitaria con programas de refuerzo lingüístico e itinerarios de acompañamiento educativo para lograr la integración.

Saiz también ha puesto en valor que las pequeñas y medianas empresas son "el gran motor de la economía, la principal fuente de riqueza y de empleo", y la mayor garantía de progreso social.