Salellas felicita a Octavi Vilà aunque lamenta que deje de ser obispo de Girona

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Archivo - El alcalde Lluc Salellas - Kike Rincón - Europa Press - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 11 noviembre 2026 18:42
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GIRONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha felicitado al obispo de Girona, Octavi Vilà, por su nombramiento este miércoles como arzobispo de Barcelona, aunque ha lamentado que deje su cargo.

Lo considera "una pérdida para la comunidad cristiana de la ciudad, pero una buena noticia" para Catalunya, porque la conoce y comparte los valores de la catalanidad, ha dicho en un mensaje de X recogido por Europa Press.

Le ha agradecido su trabajo de dos años y medio en la diócesis, por ser una persona "muy próxima, empática y comprensiva con todo el que pasaba a la demarcación".

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