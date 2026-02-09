Salellas: En las generales "me gustaría" ver una candidatura independentista y de izquierdas catalana

Archivo - El alcalde de Girona, Lluc Salellas - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) - El alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha afirmado este lunes que en las siguientes elecciones generales en España le gustaría que hubiera una candidatura independentista y de izquierdas catalana.

"Cuando el referéndum se pierde, provoca un efecto de disminución de apoyo hacia la opción independentista, porque la gente quizás no la ve tan viable ni ganadora. Pero también pienso que los motivos por los que hay independentismo en Quebec, en Escocia, en Catalunya o en el País Vasco, siguen ahí, y, por tanto, volverá a reavivar", ha dicho en una entrevista en 'Ara' recogida por Europa Press.

Preguntado por la propuesta del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de hacer una candidatura unitaria en la izquierda, ha expresado que no acaba de "entender" su idea porque Salellas apuesta por una candidatura de obediencia catalana, independentista y de izquierdas, en sus palabras.

Cuanto a las incidencias en Rodalies, ha criticado que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, no haya estado Catalunya desde el accidente de Gelida (Barcelona): "Entiendo que el accidente de Adamuz es un tema que lleva mucho trabajo, pero eso no quiere decir, tres semanas después, que el ministro siga estando ausente".

Sobre si repetirá como candidato de Guanyen Girona, ha expresado que en el caso de que la candidatura pensara que debería repetir, él tendría que hacer "una reflexión personal para ver si puedo sostener una alcaldía cuatro años más, si tengo ganas, tengo fuerza y tengo empuje".