Salen de la base de Zaragoza las primeras unidades de la UME por el incendio de la Bisbal (Girona)

Una persona le hace una foto al humo del incendio, en La Bisbal d'Empordà, Girona, Catalunya (España). Protecció Civil ha enviado una alerta de forma preventiva por la evolución del fuego, así como la presencia de humo y para evitar la movilidad en la zon - Glòria Sánchez - Europa Press

GIRONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las primeras unidades de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han salido de la Base Aérea de Zaragoza para incorporarse a los trabajos de extinción del incendio forestal de la Bisbal d'Empordà (Girona), después de que el Govern lo pidiera.

Concretamente, han salido las primeras unidades del Tercer y Cuarto Batallón de Intervención de la UME, y se prevé que acudan en total más de 200 militares y 60 vehículos ante el riesgo de "simultaneidad" de incendios en Catalunya.

El incendio ha afectado ya a unas 1.280 hectáreas y quema parte del macizo de les Gavarres; se han movilizado 53 dotaciones terrestres y 11 aéreas de Bombers, y se han confinado varios municipios de la zona.