Sales (Junts) lamenta que ERC haya decidido "continuar dando gasolina" al Govern de Illa

Archivo - La portavoz de Junts en el Parlament, Mónica Sales,durante el pleno del Parlament de Catalunya, a 18 de marzo de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha lamentado que ERC haya decidido "continuar dando gasolina" al Govern liderado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, tras el acuerdo de Presupuestos alcanzado entre el Ejecutivo catalán y los grupos de ERC y Comuns.

En una entrevista concedida a 'ElNacional.cat' recogida por Europa Press este domingo ha criticado que el Govern "desnacionaliza permanentemente" Catalunya y ha calificado de vodevil la negociación de las cuentas y ha añadido que el ejecutivo no ha querido dialogar con Junts durante el proceso.

Así, en referencia a ERC ha afirmado que aprobar estos Presupuestos es avalar la "política del colapso" y considera que el partido tiene problemas internos.

"Hemos sufrido prisión y represión y dar apoyo a estos Presupuestos es una rebaja monumental", ha insistido.

IRPF, CONSORCIO Y TREN ORBITAL

Preguntada por la recaudación del IRPF en Catalunya y la negociación de este asunto en el Congreso ha dicho que es un "despropósito" que se vuelva a apelar a Junts y que su propuesta es la del concierto económico.

Sobre el proyecto de línea orbital ferroviaria ha asegurado que ha sido una sorpresa que se incluya en el pacto en un momento en el que "el caos de Rodalies y de movilidad es permanente", aunque ha dicho que su partido ha votado a favor de este proyecto en el Parlament, pero que es una cuestión de contexto y de concepto.

También se ha referido al consorcio de inversiones que considera un "despropósito" y ha afirmado que se debe luchar porque sea una realidad lo que dice la disposición adicional tercera del Estatut.

CANDIDATO DE JUNTS EN BARCELONA

Por otra parte, acerca del candidato de Junts para las elecciones municipales en Barcelona el próximo año ha señalado que le parece honesta la decisión del vicepresidente de Junts, Josep Rius, de no presentarse como candidato, y ha añadido que merecen hacer el proceso de elección como crean que deben hacerlo.

"Barcelona es referente. Le decía antes de que no es ajeno lo que pasa en Barcelona de lo que pasa en el resto del país. Pero también es verdad que en otros momentos hemos presentado candidatos a meses de las elecciones y hemos sacado muy buenos resultados", ha dicho.