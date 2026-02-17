Sales (Junts) lamenta que Illa avale "el trabajo desastroso" de Paneque con Rodalies

La diputada de Junts Mónica Sales en una imagen de archivo.
Publicado: martes, 17 febrero 2026 23:28
BARCELONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La líder de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha lamentado este martes que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, avale el "trabajo desastroso" de la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, por la crisis de Rodalies.

Lo ha dicho en un mensaje en X recogido por Europa Press en el que ha valorado la entrevista de Illa a TV3, Catalunya Ràdio y 3Cat, en la que el presidente ha defendido las decisiones que se han tomado sobre Rodalies, ha cuestionado la reprobación a la consellera y ha descartado cesarla y someterse él a una cuestión de confianza.

Sales ha afirmado que Illa no ha hecho autocrítica por la gestión de su Govern, por el déficit fiscal ni los incumplimientos del PSOE con Catalunya y ha asegurado que el presidente no tiene voluntad de plantarse ante el Estado ni ambición para revertir la situación actual: "Su propaganda ya no tapa su incompetencia", ha concluido.

