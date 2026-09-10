Sales (Junts) pide que Illa comparezca en el Parlament por la "nueva crisis monumental" en Interior

Archivo - La presidenta de Junts, Mónica Sales, en la sesión de control a su gobierno en el Parlament de Catalunya el viernes 5 de diciembre de 2026 en Barcelona (Cataluña, España). - Kike Rincón/Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha pedido este jueves que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, comparezca en el Parlament por la "nueva crisis monumental" en el departamento de Interior tras la dimisión del hasta ahora director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.

"Nueva crisis monumental, ahora en el departamento de Interior. Una tras otra. Y el presidente Illa aún no ha dicho nada. Prometió poner orden en el país y no sabe ni poner orden en su Govern", ha sostenido en un apunte en X recogido por Europa Press.

Para Sales, la inseguridad crece en Catalunya, por lo que ha emplazado a Illa a "dar la cara" como presidente de la Generalitat.