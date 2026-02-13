Sales (Junts) pide a Illa someterse a una cuestión de confianza si "no cesa" a Paneque

Archivo - La diputada de Junts, Mònica Sales, durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 19 de noviembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). El president, Salvador Illa, responde a los grupos parlamentarios tras la reu - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

La líder de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha pedido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que se someta a una cuestión de confianza en la Cámara catalana si "no cesa" a la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, por su gestión de la crisis de Rodalies.

En declaraciones a Europa Press, Sales ha instado a Illa a cesar a Paneque "cuando se reincorpore el lunes" tras su baja médica, después de que la consellera haya descartado dimitir.

Esta petición llega después de que el Parlament aprobara este jueves la reprobación y petición de cese de Paneque, con los votos a favor de Junts, ERC, PP, Vox y CUP, y la abstención de Comuns y Aliança Catalana (AC).

"Incluso los socios del Govern, ERC y Comuns, con mayor o menor intensidad, se sumaron", ha sostenido Sales, que ha recordado que es la segunda vez en menos de un año que se produce una crisis en Rodalies.

RODALIES, PPA Y HUELGAS

La líder de Junts ha reclamado que se respete el "mandato parlamentario" de cese de Paneque, y ha añadido que estarán a la espera de la reacción de Illa una vez se reincorpore el lunes a la actividad política tras recibir el alta médica.

Ha recordado que Catalunya no solo ha vivido una crisis en Rodalies, sino también "caos en la peste porcina" y una huelga de profesores y otra de médicos.

RESPONDE A LOS COMUNS

Sales ha lamentado las acusaciones del portavoz de los Comuns, David Cid, a Junts de hacer "politiqueo" al instar a Illa a someterse a una cuestión de confianza.

"Yo no osaría utilizar este término de politiqueo y tampoco menospreciaría nunca las iniciativas parlamentarias y los apoyos que reciben", ha subrayado la líder de Junts, que ha descartado presentar una moción de censura.