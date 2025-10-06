Sales (Junts) se solidariza con los deportados y espera que Castillejo (CUP) vuelva lo antes posible

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha manifestado este lunes su solidaridad con los activistas deportados por Israel y ha asegurado que espera que la presidenta parlamentaria de la CUP, Pilar Castillejo, pueda volver también lo antes posible.

"Esperamos que vuelva lo antes posible, aunque ella misma decidió no firmar una documentación para volver. En todo caso, nosotros querríamos que pudiera ocupar su escaño en el Parlament ya, en el momento en que sea posible", ha subrayado en rueda de prensa en la Cámara catalana.

Tras ello, ha lamentado que, en el Parlament, el líder de Junts, Carles Puigdemont y el exconseller y diputado de este grupo, Lluís Puig, no puedan volver a Catalunya y ocupar su escaño porque "siguen en el exilio porque los tribunales españoles se niegan a aplicar la Ley de Amnistía".