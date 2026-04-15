El Saló FiraGran tendrá más de 300 actividades con el foco en los cuidadores no profesionales

Imagen de archivo de una Caminada de FiraGran. - FIRAGRAN

BARCELONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 27 Saló FiraGran, que se celebrará del 27 al 29 de mayo en La Farga de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ofrecerá más de 300 actividades gratuitas y pondrá el foco en los cuidadores no profesionales.

El evento quiere "visibilizar su tarea, abordar el impacto emocional y social del cuidar y ofrecer recursos prácticos e innovadores para garantizar un acompañamiento más sostenible", informan los organizadores en un comunicado de este miércoles.

Asimismo, la mayoría de actividades estarán organizados por colectivos y entidades de personas mayores, que tienen por objetivo promover el envejecimiento activo, o bien por las más de 80 empresas y entidades de la zona expositiva de la Farga.

DIÁLOGOS Y ACTIVIDADES

El viernes 29, la feria acogerá el Diálogo sobre la vejez FiraGran 2026, a cargo de los periodistas Luis del Olmo y Begoña del Pueyo, bajo el título '50 años de radio con Protagonistas'.

En el marco de FiraGran se organizarán también Concursos de Baile en Línea, la 'Trobada Sardanista', el Festival de Corales de Personas Mayores, la Caminada FiraGran 2026 y la presentación oficial del 8 Festival Internacional de Cine de las Personas Mayores La Gran Pantalla.

Asimismo, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) presentará su nueva oferta de cursos especializados para personas mayores, y la asociación de 'fact-checking' Verificat ofrecerá talleres para ayudar a detectar la desinformación.