Salud amplía el modelo de atención de ITS a los 12 años y consolida los referentes territoriales

Archivo - Fachada de la Conselleria de Salud, a 17 de enero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud de la Generalitat ha impulsado un nuevo Modelo integrado de atención a las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) a Catalunya que amplía la población diana a los 12 años --hasta ahora 15-- y refuerza de forma "sistemática" la figura del referente clínico territorial de ITS.

Así lo ha explicado el secretario de Salud Pública de Catalunya, Esteve Fernández, en un encuentro con periodistas junto al representante del Centro de Estudios Epidemiológicos sobre las ITS y Sida en Catalunya Jordi Casabona; la subdirectora general de Adicciones, VIH, ITS y Hepatitis Víricas de Catalunya, Luisa M. Conejos, y el director estratégico de Atención Primaria y Comunitaria de la Conselleria de Salud, Rafael Ruiz.

El nuevo modelo, que da continuidad al que se impulsó en 2009, se articula a través de la atención primaria y comunitaria, incluyendo también el ámbito pediátrico y los equipos de atención primaria penitenciarios, y se centrará en la promoción y la prevención.

Además de ampliar la edad objetivo de la asistencia a las ITS, consolidará un referente clínico territorial en ese ámbito, que hasta ahora era opcional y que servirá para resolver aquellos casos "más complejos" en cada ámbito territorial, así como coordinar la formación en ese ámbito.

Asimismo, incorporará la historia clínica compartida, el catálogo homologado común de pruebas de cribado y diagnóstico, y recomendaciones terapéuticas "comunes y accesibles", y buscará la coordinación entre todos los niveles asistenciales y la secretaría de Salud Pública.

REFORZAR PROGRAMAS COMUNITARIOS

El Govern prevé también reforzar programas comunitarios y educativos sobre ITS, como el Salut Escola y la Tarda Jove, y coordinarlo con la atención primaria y con dispositivos comunitarios sobre salud mental.

Los objetivos son "desestigmatizar" las ITS, integrar las acciones de prevención, vigilancia y control y mejorar la cobertura y la calidad de la información epidemiológica.

REGISTRO DE ITS Y EDO

El nuevo sistema registrará directamente la ITS desde la estación clínica de trabajo de atención primaria por parte de los profesionales asistenciales, un método que Salud prevé extender al conjunto de enfermedades de declaración obligatoria (EDO).

Los resultados de la vigilancia de ITS --y posteriormente del resto de EDO-- estarán disponibles para consulta pública en el Sistema de Vigilancia de las Infecciones de Catalunya (Sivic).

CONTEXTO DE ITS

Las ITS en Catalunya muestran una tendencia creciente sostenida desde 2017, a excepción de un descenso puntual en 2020 coincidiendo con la pandemia de Covid-19; en 2024 se registró una moderación del crecimiento (+5,3% respecto al año anterior), con una tasa global de 421,7 casos por cada 100.000 habitantes.

La infección genital por clamidia sigue siendo la ITS más notificada, con el 49,7% de las notificaciones de 2024 y una incidencia de 209,7 casos por 100.000 habitantes, seguida de la gonorrea (39,3% de las notificaciones, 165,6 casos) y la sífilis (8,5% de las notificaciones, 35,7 casos).

Entre los determinantes de estos aumentos, Salud identifica cambios en las conductas sexuales, mayor concurrencia entre relaciones, la disminución de uso del preservativo y prácticas como el 'chemsex', así como el impacto de las redes sociales a la hora de facilitar contactos.