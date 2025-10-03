Salud buscará "espacios de diálogo" para estudiar las reivindicaciones de los médicos

Asistentes a la reunión de este viernes. - CONSELLERIA DE SALUD

BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud de la Generalitat se ha comprometido a buscar "espacios de diálogo" para estudiar las reivindicaciones de los médicos, llamados este viernes a la huelga por Metges de Catalunya (MC), de entre las cuales destaca el convenio médico propio.

Salud ha "escuchado y recogido" su manifiesto en una reunión que han mantenido este viernes el director general de Profesionales de la Conselleria, Jordi Viliana, y la directora general de Servicios Generales, Petra Sáiz, con la presidenta de MC, Anna Roca, su secretario general, Xavier Lleonart, su vicepresidente, Josep Maria Serra, y su vicesecretaria general, Irene Bermell.

En el manifiesto se concretan las reivindicaciones en 8 apartados que se han analizado durante la reunión mantenida en el Departamento.