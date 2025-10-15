Salud cifra en un 0,5% el seguimiento de la huelga por Palestina en el sistema público catalán

Archivo - Fachada de la Conselleria de Salud, a 17 de enero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud de la Generalitat ha cifrado en un 0,5% el seguimiento de la huelga por Palestina en el ámbito del sistema sanitario de utilización pública catalán.

Fuentes de Salud han indicado a Europa Press que el 73% de las entidades del sistema han facilitado información.

Los datos corresponden a las 12 horas de la mañana de este miércoles.