Salud cifra en un 5,5% el seguimiento de la huelga de médicos la tarde de este lunes

Archivo - Fachada de la Conselleria de Salud. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud ha cifrado en un 5,5% el seguimiento de la huelga de médicos durante la tarde de este lunes en los centros públicos de Catalunya.

Durante la mañana, la cifra ha sido del 6,5%, según la misma Conselleria, mientras el sindicato convocante, Metges de Catalunya, ha situado la cifra en el 39%.

La organización ha convocado también huelga este viernes a nivel catalán, mientras en el conjunto del Estado, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) lo ha hecho durante toda la semana.