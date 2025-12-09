Salud cifra en un 6,5% el seguimiento de la huelga de médicos en Catalunya y MC en un 45%

Médicos protestan durante la huelga de este martes. - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

BARCELONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud de la Generalitat ha cifrado en un 6,5% el seguimiento de la huelga de médicos en Catalunya durante la mañana de este martes, mientras el sindicato convocante a nivel catalán, Metges de Catalunya (MC), lo ha hecho en un 45%.

Por provincias, según MC, el seguimiento ha sido del 53% en Barcelona; del 39% en Girona; del 35% en Tarragona, y del 24% en Lleida.

Por ámbito asistencial, también según MC, ha sido del 54% en atención primaria y del 33% en atención hospitalaria.

La huelga, convocada a nivel estatal por la Confederación Española de Sindicatos Médicos, exige un espacio propio de negociación para el personal facultativo, así como mejoras en aspectos asistenciales y organizativos.

Este martes, los médicos se han manifestado frente a la Delegación del Gobierno en Catalunya, y se prevé que lleguen a la plaza Sant Jaume de Barcelona al mediodía; también hay concentraciones previstas para el miércoles desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona hasta la Conselleria de Salud.