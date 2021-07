Salud cifra en un 77% los ingresados en las UCI catalanas no vacunados

La incidencia de la variante delta alcanza el 84% de los casos

BARCELONA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Salud Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, ha explicado este miércoles que el 77,6% de los ingresados en camas UCI no está vacunado, mientras que el 14,6% tiene una vacunación parcial y el 7,8% la pauta completa.

Lo ha dicho en la rueda de prensa de seguimiento del proceso de vacunación en Catalunya, donde también ha concretado que respecto a los ingresados en planta un 71% no está vacunado, un 13% está vacunado parcialmente y un 16% tiene la pauta completa.

Con cifras de este miércoles, el total de paciente ingresados en los hospitales catalanes es de 1.185, 127 más que en el anterior recuento, y los ingresados en UCI son 219, diez más que en el balance del martes.

Cabezas ha dicho que no se puede afirmar que los no vacunados sean personas que no han querido administrarse la dosis, ya que hay ingresados que entraron cuando no se había abierto su franja de edad o llevaba poco abierta.

La directora del Servei Català de la Salut (CatSalut), Gemma Craywinckel, ha afirmado que de seguir el ritmo actual de ingresos hospitalarios en una semana se podría llegar a los 300 en UCI, que no son cifras de olas previas pero que repercuten en la tensión del sistema.

Craywinckel ha remarcado que los centros hospitalarias comienzan a notar tensión cuando no se ha descongestionado la atención primaria, y ha añadido que el 061 ha llegado a recibir hasta 60.000 llamadas en un día.

La secretaria de Salud Pública ha dicho que la situación epidemiológica es "muy preocupante", con una alta incidencia sobre todo en jóvenes, y ha dicho que la mayoría de los casos se están registrando en personas no vacunadas.

"TORMENTA PERFECTA"

Preguntada por los motivos del crecimiento súbito de casos, Cabezas ha dicho que coincidió el fin del curso escolar, los viajes de fin de curso y graduaciones, una mayor apertura que incrementó la socialización y la incidencia de la variante delta que configuraron una "tormenta perfecta".

Ha explicado que el crecimiento en esta ola ha afectado más a grupos de edad no vacunados, y ha remarcado que la vacunación "ha frenado" el impacto que podría haber tenido en hospitales si las franjas más vulnerables no lo hubieran hecho.

Sobre la incidencia de la variante delta en Catalunya, Cabezas ha subrayado que supone el 84,2% de los casos secuenciados, ha reiterado la alta transmisibilidad de la cepa y la necesidad de administrar la segunda dosis de la vacuna para hacerle frente, "es clave".

Cabezas ha asegurado que Catalunya ya ha administrado más de 8 millones de dosis de las diferentes vacunas, y ha dicho que la próxima semana, pese a disponer de menos dosis de las que se ha tenido en junio, permitirá realizar más primeras dosis, priorizando los mayores de 30 años, y las segundas dosis de AstraZeneca.

TOQUE DE QUEDA

Respecto a un eventual nuevo toque de queda, Cabezas ha dicho que el departamento está trabajando técnicamente en justificar medidas más estrictas que ayuden a frenar la transmisión y ha señalado que es una restricción que "el sector sanitario vería bien".

Craywinckel, por su parte, ha dicho que el sector sanitario considera que son necesarias medidas "más contundentes" que las que existen en este momento.