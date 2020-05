Salud elaborará el mapa de inmunidad de Catalunya con más de un millón de test

Hará pruebas de diagnóstico a los 170.000 profesionales sanitarios

BARCELONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud de la Generalitat ha anunciado este lunes que elaborará un mapa de inmunidad de la población catalana con más de un millón de test serológicos rápidos --con un coste aproximado de cinco millones de euros-- para "monitorizar la evolución de la epidemia de coronavirus y conocer las diferencias entre territorios, edades, profesiones y pacientes con distintas patologías", entre otros.

Lo han explicado en declaraciones a los medios por vía telemática el director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, y el director general de investigación e innovación en salud, Robert Fabregat.

Los test servirán para analizar la situación inmunológica del personal sanitario en Catalunya --con 170.000 profesionales--, así como los trabajadores de centros sociosanitarios y personal médico de las residencias.

También evaluarán la inmunidad de aquellos profesionales esenciales no sanitarios que hayan tenido riesgo de contagio como los Mossos de Esquadra o la policía local a través de "muestras poblacionales".

Además se testará a aquellas personas que hayan reportado sintomatología compatible con el Covid-19 durante el confinamiento y aquellas que hayan sido identificadas como posible positivo sin confirmación de PCR.

Fabregat ha concretado que estos estudios servirán para tener "una fotografía más real del territorio" y poder comparar la incidencia de la pandemia entre colectivos y durante las distintas fases de la desecalada del confinamiento.

PRUEBAS PCR

Sobre las pruebas de diagnóstico PCR que realizarán desde la atención primaria, el departamento "ha garantizado la capacidad de hacer todas las necesarias" con 18.000 test disponibles al día.

Asimismo, Fabregat ha detallado que es una medida de precaución y no significará que realicen las 18.000 pruebas diarias: "No tiene sentido hacer PCR de forma sistemática, no es sostenible para ningún país".

Se plantea el uso de estas pruebas "bajo prescripción médica y en base a criterios clínicos" a la población con sintomatología leve y grave y personas en contacto con casos confirmados que desarrollen síntomas durante el aislamiento.

También a personas de ámbitos de elevado riesgo de transmisión como residencias y centros penitenciarios, entre otros, y a profesionales esenciales en su reincorporación al trabajo tras un periodo de incapacidad por infección.

434.017 PRUEBAS PCR

Según ha explicado Fabregat, en Catalunya se han realizado hasta este lunes 434.017 pruebas PCR, con prioridad para los centros residenciales que han acumulado cerca de 75.000 personas testadas entre residentes y trabajadores.

"Hemos hecho pruebas al 100% de residencias que habían registrado un brote de coronavirus", ha añadido Fabregat, que ha explicado que el total de la población del ámbito residencial asciende hasta las cerca de 94.000 personas.