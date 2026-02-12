Salud garantiza la actividad urgente y mantiene los CAP abiertos en el episodio de viento en Catalunya

Archivo - Fachada de la Conselleria de Salud, a 17 de enero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud de la Generalitat, que restringe la actividad sanitaria a causa del temporal de viento, ha garantizado toda la actividad urgente y mantiene abiertos los centros de atención primaria (CAP) con el equipo sanitario suficiente para atender las incidencias que se puedan producir.

Se mantienen la diálisis, los hospitales de día de oncología, radioterapia, cirugía oncológica y exploraciones complementarias de las personas ingresadas, ha informado este jueves el departamento.

También se mantienen las cirugías programadas de las personas ingresadas en los hospitales si se dispone del equipo quirúrgico.

Se realizará toda la actividad ambulatoria susceptible de ser realizada mediante medidas telemáticas --telefónica o videollamada-- y se suspende la actividad programada quirúrgica, ambulatoria y de exploraciones complementarias ambulatorias.

En el CUAP de L'Hospitalet de Llobregat se ha desprendido el falso techo en el pasillo de entrada y se habilitado entrada alternativa, y en el CUAP El Prat de Llobregat existe riesgo de desprendimientos de la fachada en la zona de entrada, que los Bombers valorarán, y si es necesario se habiltará un acceso alternativo.