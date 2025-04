Salud requiere a 22 mataderos de Catalunya planes de acción para mejorar su higiene

Han detectado niveles de 'Salmonella' y 'Campylobacter' más altos de los establecidos

BARCELONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud de la Generalitat ha requerido a 22 mataderos de Catalunya planes de acción para la mejora de su higiene, tras detectarse niveles de 'Salmonella' y 'Campylobacter' más altos de los que marca la normativa, según ha explicado a Europa Press el jefe del Servicio de Veterinaria de la secretaría de Salud Pública, Lluís Picart.

Según ha avanzado el diario 'Ara', los requerimientos se hacen en cumplimiento del reglamento europeo de criterios microbiológicos, que se creó en 2005 y se endureció en 2017, ante lo que la Generalitat reforzó las inspecciones de forma correspondiente.

Por ello, como procedimiento habitual y parte de una "supervisión permanente", se requiere a las empresas que desarrollen un plan de acción cuando superan determinado número de veces --entre 3 y 5, dependiendo del producto-- los niveles establecidos de 'Salmonella' y 'Campylobacter'.

En esos informes, las empresas deben analizar la situación y establecer, para cada línea de producción, una solución específica a los niveles detectados de estos microorganismos.

De no presentarse el informe, o de no cumplirse o no ser efectivo, Salud puede plantear sanciones a las empresas, aunque Picart ha explicado que el sector es "el primer interesado" en hacerlo y que ya han recibido los informes de los 22 mataderos.

Además, ha subrayado que se analizan los microorganismos como indicadores de higiene, y en ningún caso de seguridad alimentaria, ya que se trata de un entorno donde aún se debe acabar de preparar el producto; no es comparable, ha dicho, a los alimentos de una línea de supermercado, por ejemplo.