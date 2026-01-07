Salut impulsa la consulta sobre el registro de casos de violencia contra personal sanitario

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este miércoles - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha dado luz verde a la consulta pública previa a la elaboración del proyecto de decreto que creará y regulará el Registro de casos de violencia contra los profesionales del ámbito de la salud de Catalunya.

El registro, una propuesta de la consellera de Salud, Olga Pané, tiene como objetivo disponer de información "completa, homogénea, fiable y permanentemente actualizada" sobre la situaciones de violencia a profesionales de la salud, informa el Govern en un comunicado posterior al Consell Executiu de este miércoles.

Las finalidades serán "exclusivamente preventivas, analíticas y de planificación de políticas públicas", sin perjuicio de los sistemas de notificación y comunicación ya existentes en el ámbito de la prevención de riesgos laborales.

La información debe permitir analizar el fenómeno "de forma transversal", identificar factores de riesgo y diseñar políticas públicas más eficaces, así como contribuir a reforzar una cultura de respeto y tolerancia cero hacia cualquier forma de violencia hacia los profesionales en el ámbito sanitario.

VIOLENCIA FÍSICA, VERBAL Y PSICOLÓGICA

La iniciativa responde a la constatación de que las situaciones de violencia física, verbal o psicológica contra profesionales de la salud constituyen "una problemática al alza" con impacto directo en la salud de los profesionales y la calidad asistencial.

Los datos muestran que la mayoría de episodios de violencia hacia los profesionales se producen en la atención primaria y extrahospitalaria; que predominan las situaciones de violencia no física, y que una parte "relevante" de los casos no se notifica.

La comunicación de estos episodios se canaliza mediante distintos sistemas previstos en la normativa de prevención de riesgos laborales, que no siempre permiten un análisis específico y agregado de las situaciones de violencia en el ámbito sanitario, y que genera "un importante efecto de infraregistro, así como una información fragmentada y heterogénea".

La consulta pública previa es el primer paso del proceso normativo para definir el contenido del futuro decreto, que facilitará la comunicación de los episodios de violencia, así como la naturaleza, el funcionamiento y las garantías jurídicas, organizativas y de protección de datos, y los mecanismos de coordinación con los distintos actores del sistema sanitario.