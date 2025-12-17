Salut integra la información de embarazo, parto y posparto en 52 servicios Assir de Catalunya

Archivo - Una mujer embarazada, a 28 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

La Conselleria de Salud de la Generalitat ha impulsado la integración del proceso obstétrico dentro del Historial Electrónico de Salud (HES), con el objetivo de ofrecer una herramienta digital que coordine toda la información relacionada con el embarazo, el parto y el posparto de cada mujer, que ya está en marcha en 52 servicios de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva (Assir) de Catalunya.

La solución permite una gestión "centralizada y transversal" del proceso obstétrico, mejorando la trazabilidad y la continuidad asistencial entre atención primaria y hospitalaria, informa la Conselleria en un comunicado de este miércoles.

Los procesos obstétricos ya iniciados anteriormente a la aplicación del nuevo modelo se continuarán trabajando desde el sistema ECAP, mientras los nuevos se crearán desde el HES.

El 4 de septiembre comenzó una ronda de sesiones de prueba de usabilidad, en la que cada participante completaba una serie de tareas simulando un caso real, para validar "el flujo, la coherencia y el concepto general" del nuevo proceso obstétrico.

Asimismo, desde el despliegue del Proceso obstétrico como prueba piloto el pasado 17 de junio, en el Assir Dreta (Barcelona), se ha trasladado a un total de 52 Assir, y queda pendiente la fase 8 del proceso, que completará la implantación del proyecto en la totalidad de estos centros.