Salut publica las bases que guiarán la digitalización del sistema sanitario catalán hasta 2030

El Área de Sistemas de Información del Servei Català de la Salut, bajo la dirección de la Secretaría General de la Conselleria de Salud, ha publicado el libro blanco titulado 'Visión colectiva para el futuro de la salud: bases para un nuevo modelo asistencial y de sistemas de información', que guiará la digitalización del sistema sanitario catalán hasta 2030.

El libro blanco recoge los resultados de un proceso de cocreación que se inició en junio de 2024 y finalizó en marzo de 2025, con la participación activa de más de 3.400 profesionales del sector sanitario, informa Salut en un comunicado de este miércoles.

La implicación incluye 265 asistentes a 24 talleres distribuidos por el territorio y más de 3.200 respuestas a una encuesta sobre el estado actual de los sistemas de información y sus expectativas de futuro.

El proceso ha permitido identificar las "limitaciones" del modelo vigente y establecer los principios de diseño que guiarán el desarrollo de los sistemas de información sanitarios de los próximos años.

RESULTADOS

Salud ha detectado que el 60% de los profesionales dedica un tiempo "excesivo" a la documentación sin finalidades asistenciales; el 24% indica que el funcionamiento inadecuado de los sistemas ha tenido o podría tener impactos graves en la salud de las personas, y el 44% recurre a menudo a canales informales como el teléfono o la mensajería para obtener información clínica.

El libro blanco expone 10 "principios fundamentales" para los sistemas de información del futuro, entre los cuales la atención centrada en la persona y su entorno, el uso sistemático de datos para la toma de decisiones y la colaboración como motor de innovación, entre otros.

El libro blanco es la base sobre la cual se desarrolla la Estrategia de Salud Digital de Catalunya, que será difundida y explicada próximamente en una jornada dirigida a las gerencias y direcciones asistenciales del Siscat.