Salut trabaja para concienciar sobre los Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal y mejorar la atención

En Europa hay unos 19,8 casos por cada 1.000 habitantes

BARCELONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud de la Generalitat ha afirmado que trabaja para prevenir los Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal y mejorar la atención a las personas afectadas, y reitera la importancia de la concienciación, informa en un comunicado este martes por el Día Mundial para la prevención de los TEAF.

El departamento subraya la importancia de prevenir estos trastornos, ocasionados por el consumo de alcohol durante la gestación, con una prevalencia estimada en Europa 19,8 casos por cada 1.000.

Estas prevalencias varían en función de determinantes sociales interseccionales, como la salud sexual y el tratamiento de las adicciones y del estigma; además de que "se potencian entre sí y se relacionan con factores estructurales y sistémicos más amplios que agravan las desigualdades y dificulta los embarazos saludables".

Los TEAF son un conjunto de discapacidades físicas, cognitivas, conductuales y sociales que pueden sufrir las personas expuestas al alcohol durante la gestión: es de los trastornos del neurodesarrollo más comunes y, en los casos más graves, pueden ser "muy incapacitantes y afectar a largo plazo todas las esferas de la vida".

Insiste en que la concienciación sobre los riesgos asociados al consumo del alcohol durante la gestación, la lucha contra el estigmatización de las personas y la garantía de la equidad en el acceso a los recursos de salud sexual y reproductiva son "fundamentales" para reducir los casos de TEAF.

RECURSOS Y FORMACIÓN

El departamento explica que Catalunya impulsa recursos y formación para profesionales para "prevenir y detectar precozmente" la exposición prenatal de alcohol y para mejorar la atención a las personas afectadas y sus familias.

Así, a través de la Subdirecció General de d'Addiccions, VIH, ITS i hepatitis víriques (SGAVIHV), el Servei de Salut Maternoinfantil de la Agència de Salut Pública de Catalunya y los servicios de atención a la salud sexual y reproductiva (ASSIR), la Conselleria impulsa la implementación del programa 'Embaràs sense alcohol i sense drogues', en el marco del Protocol de seguiment de l'embaràs a Catalunya.

El programa quiere sensibilizar a la ciudadanía, y especialmente a las personas gestantes y su entorno, de los riesgos del consumo de alcohol y drogas durante el embarazo; y también fortalecer la estrategia de detección precoz e intervención breve de los ASSIR, a través de formaciones a los equipos.

PREVENCIÓN

La estrategia y protocolo que se implementa en Catalunya ha inspirado la elaboración del documento 'Prevención y abordaje de la exposición al alcohol en el embarazo' por la Comisión de Salut Pública del Ministerio de Sanidad, dirigido a los profesionales y que ofrece orientaciones sobre la identificación e intervención breve en el consumo de alcohol.

Las directrices de prevención de la exposición al alcohol en el embarazo también se han incorporado en el ámbito pediátrico en el marco del nuevo protocolo 'Créixer amb salut' que "refuerza la promoción de hábitos saludables desde la infancia y la adolescencia".

ATENCIÓN

Catalunya cuenta desde 2021 con los equipos GUIA, 10 en la actualidad, integrados en la red de salud mental y adicciones, que facilitan una atención transversal entre servicios sociales, sanitarios, educativos, judiciales, penitenciarios y laborales.

Durante 2024, estos equipos atendieron a 189 personas: el diagnóstico más prevalente fue el trastorno de desarrollo intelectual y del aprendizaje (40,4%), dentro del que se incluye el Trastorno del Espectro Autista y el Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad y los TEAF.