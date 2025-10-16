Sàmper afirma que el crecimiento del PIB no es posible sin los inspectores de trabajo

Freixas (Inspecció de Treball) anuncia que el año que viene se lanza una convocatoria de becas

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha asegurado este jueves que hitos como el crecimiento de un 3,6% del PIB en Catalunya en 2024 no sería posible sin la labor de Inspección de Trabajo, en el día en que se cumplen 15 años del traspaso de las competencias inspectoras al territorio.

Lo ha dicho este jueves en el Palau de Pedralbes de Barcelona, durante la inauguración de la XV Jornada de la Inspecció de Treball, bajo el título 'Para la Justicia sociolaboral', donde ha lamentado que la inspección del trabajo está "poco reconocida" y ha instado a mejorar su imagen.

"Nuestro crecimiento del 3,6% del PIB en 2024 no es posible si no se respetan los derechos laborales. No creceremos como queremos si no trabajamos la parte social", ha explicado Sàmper.

A su parecer, las competencias inspectoras gravitan sobre aspectos clave en el mundo laboral, como los derechos fundamentales, y en este sentido ha hecho hincapié en la necesidad de "tener cuidado con los índices de siniestralidad laboral".

También ha subrayado que la institución debe afrontar una transformación de acorde con los cambios que se están produciendo: "El mundo actual cambia a una velocidad a la que no estamos acostumbrados: antes podías diseñar tu respuesta a los cambios, y ahora debemos adaptarnos a ellos", ha dicho.

OPOSICIONES

Durante el acto, la directora de la Inspecció de Treball de Catalunya, Laura Freixas, ha apuntado que uno de los objetivos de la institución de cara al futuro es "captar y retener talento", una meta para la que insta a acudir a las universidades para dar a conocer su labor y las oportunidades laborales que ofrece.

Ha aprovechado la ocasión para anunciar que el año que viene se lanzará una convocatoria de becas para "estabilizar la plantilla de Inspecció del Treball progresivamente".