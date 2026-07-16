Sàmper agradece a los empresarios catalanes su visión para diversificar en momentos de crisis

Los galardonados de los Premis Cambra de Terrassa 2026 junto al conseller de Emrpesa y Trabajo, Miquel Sàmper; la alcaldesa de Rubí, Ana María Martínez, y el presidente de la Cámara, Ramon Talamàs - EUROPA PRESS

Talamàs: los premios de la Cambra de Terrassa reconocen "realidades y trayectorias"

RUBÍ (BARCELONA), 16 (EUROPA PRESS)

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha agradecido este jueves a los empresarios catalanes su visión para diversificar en momentos de crisis, durante la entrega de los Premis Cambra 2026 de la Cámara de Terrassa: "Desde el Govern impulsaremos e intentaremos poner pocas trabas para que sigáis creciendo así".

Los premios se han entregado a las empresas Isotubi, Window Sight, Herix, Vicente Torns y B.Braun en el Casino de Rubí (Barcelona), dentro del 140 aniversario de la Cámara de Terrassa, y también han participado la alcaldesa de Rubí, Ana María Martínez, y el presidente de la Cámara, Ramon Talamàs.

Sàmper ha destacado el papel de las empresas catalanas ante la crisis del año pasado derivada de las políticas arancelarias y la peste porcina, ya que creyó imposible mantener el nivel de exportaciones de los últimos años, pero "se superó y se hizo con cifras récord".

Considera que este hito se consiguió gracias al Pla Responem del Govern pero, sobre todo, a la "capacidad de diversificar y buscar otros mercados" de los empresarios.

"EMPRENDER ES SINÓNIMO DE CATALÁN"

Ha valorado que la innovación es "imprescindible" y que, si Europa hubiera seguido invirtiendo en innovación, no existiría la brecha actual, sobre todo a nivel tecnológico, con potencias como Estados Unidos y China.

También ha destacado que Catalunya es más emprendedora que el resto de comunidades autónomas: "Emprender es sinónimo de catalán".

Además, ha asegurado que el éxito del tejido empresarial catalán no es posible sin la colaboración público-privada, y ha valorado el trabajo de las cámaras catalanas en este sentido.

ANA MARÍA MARTÍNEZ

La alcaldesa Ana María Martínez ha agradecido que la Cámara haya escogido Rubí para celebrar sus premios: "Somos una ciudad que ha crecido gracias al esfuerzo de empresarias y empresarios, de trabajadores y trabajadoras, y que sigue creciendo con este esfuerzo".

Ha dicho que la industria "es uno de los principales motores de progreso y de cohesión social" y ha destacado la importancia de tener infraestructuras que refuercen la competitividad de las empresas.

RAMON TALAMÀS

Talamàs ha destacado que el objetivo de la ceremonia de estos premios es "reconocer realidades y trayectorias combinando temáticas relacionadas con la idiosincrasia de la entidad", durante un acto que ha contado con las danzas del Esbart Dansaire de Rubí como hilo conductor.

En este sentido, ha destacado la contribución de todas las entidades culturales a la actividad socioeconómica: "Al margen de fomentar la cultura por su valor social y de idiosincrasia, también la tenemos que valorar como un elemento tractor más".