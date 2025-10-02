Sàmper anuncia una unidad para que el SOC pueda captar más ofertas de trabajo de las empresas

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper - GENERALITAT

La unidad aspira a contactar con 30.000 compañías al año

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha anunciado una unidad para incrementar el contacto entre el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) y las empresas y así captar más ofertas de empleo.

La medida se inscribe dentro del proyecto de mejora de la intermediación por parte del SOC, que se desarrollará en diferentes etapas, informa este jueves la Generalitat en un comunicado.

Primero las medidas intensificarán la captación de ofertas y optimizarán los procesos de intermediación laboral contactando con las empresas, por lo que 25 de las 70 oficinas que integran la red del SOC incorporarán hasta 50 técnicos profesionales.

Sàmper ha defendido que el objetivo del nuevo servicio es potenciar el papel del SOC como "instrumento clave para hacer de intermediario entre las empresas que necesitan mano de obra y las personas demandantes de empleo".

ENTREVISTAS PERSONALES

La previsión es que esta unidad contacte con unas 30.000 compañías al año para conocer sus necesidades de empleo y apoyar a los inscritos en las Oficinas de Trabajo.

En paralelo a este contacto más estrecho con las empresas, la estrategia para incrementar la intermediación laboral incluye un plan de entrevistas a los demandantes de empleo para mejorar el acompañamiento.