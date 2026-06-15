Sàmper apuesta por "potenciar" la FP en Catalunya y aumentar la productividad de las empresas

Archivo - Miquel Sàmper en una imagen de archivo - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha apostado por "potenciar" la FP y aumentar la productividad de las empresas catalanas, tras la firma este lunes del Pacte Nacional per la Indústria 2026-2030

Lo ha dicho en una entrevista del canal 3/24, recogida por Europa Press, en la que ha apostado por incrementar los sectores productivos históricos en Catalunya, como el textil, y señala que "las grandes potencias a nivel económico son aquellas que disponen de una FP importante, prestigiada, como la dual", y que este pacto tiene la capacidad de llevarlo a cabo lo más pronto posible, dice.

Recuerda que la Conselleria de Empresa y Trabajo, junto a la de Economía, está tirando adelante un instrumento legal para impulsar a las empresas pequeñas en convertirse en medianas y a las medianas en grandes; y cree que Catalunya "a día de hoy ya es puntera" en sectores como las nuevas tecnologías, en drones o en química.