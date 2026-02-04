Sàmper dice que la "industria está sufriendo" por la crisis ferroviaria y prevé ayudas

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, junto al al presidente de Pimec, Antoni Cañete, y el delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro - EUROPA PRESS

BARCELONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha asegurado que la "industria está sufriendo" por la crisis ferroviaria, y ha explicado que el Govern trabaja con el Ministerio de Industria y Turismo para encontrar soluciones para que las empresas no sufran las consecuencias.

Lo ha dicho este miércoles en la inauguración de la Cimera Industrial de Catalunya 2030 junto al presidente de Pimec, Antoni Cañete, y que ha sido abierta por el delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro.

Ha puesto como ejemplo que en la estación de Portbou (Girona) hay 24.000 toneladas de bovinas de acero de importación bloqueadas y que se sumarán otras 9.000 toneladas que están en tránsito.

Sàmper ha explicado que se reunirá en las próximas horas con los puertos de Barcelona y Tarragona, así como con empresas Seat, Celsa e Ineos, y entidades como Fedequim y AEQT para "calibrar el impacto real" de la crisis en las compañías y sectores económicos.

Ha dicho que estas reuniones servirán para conocer los datos reales del impacto para después trabajar con el Gobierno para "encontrar formas para que estas empresas sean resarcidas de las cantidades perdidas".