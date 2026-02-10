Sàmper dice que le preocupa el absentismo laboral, pero pide "separarlo" de las bajas laborales

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sámper, durante un pleno en el Parlament de Cataluña, a 10 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha afirmado este martes que el absentismo laboral es un fenómeno que le preocupa y sobre el que deberán trabajar, pero ha pedido "separarlo" de las bajas laborales, en respuesta a una interpelación de la diputada del PP Àngels Esteller en el Parlament este martes.

"Nos preocupa exactamente igual a ustedes que a nosotros. Pero me gustaría introducir un elemento que nunca decimos. El absentismo deberíamos separarlo de lo que es una baja. Las personas trabajadoras que tienen una enfermedad, obviamente tienen un derecho, recogido en el Estatuto de los Trabajadores y en muchos otros sitios, para poder enfermar", ha dicho Sàmper.

Ha sostenido que en ocasiones el discurso que predomina en la calle sobre este tema está muy alejado de la realidad, y que desde su conselleria quieren impulsar que los departamentos de recursos humanos de las empresas tengan "la capacidad de empezar a diferenciar" las bajas del absentismo.

"Sobre el absentismo entendido como personas que no van a trabajar por no ir a trabajar, hablemos, porque hace daño, evidentemente, a nuestra industria y a nuestra economía, pero diferenciémoslo de las personas que tienen el derecho, evidentemente, a ponerse enfermos", ha valorado Sàmper.

REDUCIR LA BUROCRACIA

Además, ha coincidido con Esteller en que el exceso de burocracia perjudica a las empresas catalanas: "La burocracia es un impuesto, porque es una carga, porque es una lacra, diría yo. Es una lacra que debemos ser capaces de mejorar, porque también esto nos resta competitividad".

Ha afirmado que desde el Govern están dando pasos para la reducción de la burocracia, pero que no se puede hacer en poco tiempo y que se hace "en el marco de una Europa muy reguladora, de una España muy reguladora y de una Catalunya que, efectivamente, es muy reguladora".