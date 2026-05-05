Sàmper expresa el apoyo del Govern al sector químico ante un escenario "delicado" mundial

El conseller de Empresa, Miquel Sàmper, junto al presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, y el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, durante la presentación de Expoquimia 2026 en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha defendido la importancia del sector químico en el proceso de reindustrialización de Catalunya y de Europa y ha destacado el apoyo del Govern para impulsar la transformación y reconfiguración del sector en momentos "delicados y complicados".

Lo ha explicado este martes en Barcelona durante la presentación de Expoquimia 2026, el salón del sector químico que se celebra del 2 al 5 de junio en la capital catalana, en la que ha participado junto al presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, y el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre.

"Conocemos la dificultad que atraviesa el sector y os ayudaremos a reconfiguraros y transformaros", ha reiterado Sàmper, que se ha referido directamente a retos como la robotización y automatización de los procesos, así como la Inteligencia Artificial, que transforma constantemente el mercado laboral.

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