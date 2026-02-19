Sàmper expresa el "compromiso firme" del Govern con la química de Tarragona y con su reinvención

El conseller Miquel Sàmper durante su comparecencia - PARLAMENT DE CATALUNYA

BARCELONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha expresado este jueves su "compromiso firme" con los sectores industriales tradicionales, y más concretamente con el sector químico de Tarragona, al tiempo que ha apostado por su reinvención para mantener la competitividad.

En su comparecencia en el Parlament para dar a conocer los detalles del nuevo Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030, ha puesto en valor el protagonismo de Catalunya al frente del European Chemicals Regions Network (ECRN), una presidencia que asumió el pasado 5 de febrero tras el relevo del Piamonte (Italia).

El conseller ha subrayado que este liderazgo europeo es coherente con el peso de Catalunya, en un momento en que el sector está "sufriendo una barbaridad" en toda Europa debido al contexto geopolítico y energético, especialmente en Francia, Alemania y, de forma especial, Italia, en sus palabras.

Como muestra de este apoyo, ha recordado que la química de Tarragona fue el primer sector económico que visitó con motivo de la crisis ferroviaria y la afectación a las mercancías.

Asimismo, ha apuntado que el futuro del polo químico de Tarragona pasa por su transformación tecnológica, instando al sector a "reinventarse" mediante proyectos de hidrógeno verde y tecnologías de captura de CO2 para mantener su competitividad.