Sàmper llama a empresas catalanas a crear filiales en el exterior para afrontar "crisis cíclicas"

29 Oct.

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha instado a las empresas catalanas a crear filiales en el exterior para cuando lleguen "crisis cíclicas", dentro del proceso de internacionalización que el Govern impulsa en el marco del contexto geopolítico actual.

Lo ha dicho este miércoles en el cierre de la XXIII Jornada de Retail, organizada por Comertia y que ha tenido lugar en el CosmoCaixa de Barcelona, en el que también ha participado el presidente de Comertia, Ignasi Pietx

En esta edición, la cita analiza el impacto de la inteligencia artificial (IA) como elemento transformador en el sector del retail y en el comportamiento de compra, así como en el acceso a la información de los consumidores.

"El 3,6% del crecimiento del PIB en 2024 no será eterno porque la economía es cíclica. En estos momentos será necesario que nuestras empresas tengan filiales en el exterior", ha subrayado el conseller.

Para cuando lleguen estos tiempos, llama también a potenciar la industria, que ha calificado como el sector que mejor soporta las crisis cíclicas: "Tenemos que ser un país industrial y volver a nuestra esencia", ha afirmado.

PRODUCTIVIDAD Y ABSENTISMO

Piatx ha afirmado que para mantener el crecimiento económico de Catalunya y del resto de España "hace falta urgentemente una mejora de la productividad con la ayuda de la IA" y revertir el absentismo laboral, un fenómeno que dice textualmente que paga toda la sociedad y frena la competitividad.

"Si queremos mantener el Estado del Bienestar tal y como lo conocemos, debemos hacer cambios para garantizarlo y hacen falta decisiones valientes desde España y Europa para favorecer el dinamismo económico", ha insistido.

Para ello, ha instado a simplificar la burocracia: "En Europa somos los reyes del mundo de la regulación, y luego vienen las leyes nacionales, autonómicas y locales, un entramado que retrocede el potencial de las empresas", ha lamentado.

También ha pedido una mayor protección de empresas familiares, "que no buscan el beneficio a corto plazo y son más duraderas", y eliminar el impuesto de sucesiones para que los futuros propietarios de empresas, a menudo familiares, puedan hacer frente a la sucesión.