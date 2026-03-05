Sàmper pide apoyo a los Presupuestos ante los "efectos económicos" de la guerra en Oriente Medio

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, explica los Presupuestos de 2026 en su conselleria en la comisión de Empresa y Trabajo del Parlament - PARLAMENT

BARCELONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha pedido el apoyo de los grupos parlamentarios al proyecto de Presupuestos de la Generalitat de 2026, que el Govern ha presentado ante el Parlament con el acuerdo con Comuns, pero sin ERC, ante la necesidad de contar con los recursos ante los "efectos económicos" de la guerra en Oriente Medio.

En su comparecencia para explicar las cuentas de su conselleria ante la comisión de Empresa y Trabajo del Parlament, ha dicho que desde su Departamento suman a la preocupación por la política arancelaria de los Estados Unidos las "connotaciones muy importantes" para el sector industrial y comercial del conflicto.

"No sabemos ni podemos saber dónde nos llevará el anuncio del presidente Trump de cortar las relaciones con España", ha lamentado, aunque ha recordado que son relaciones en el seno de la Unión Europea, pero ha considerado necesario tener unas nuevas cuentas para abordar estas posibles consecuencias, así como para el despliegue de otro tipo de políticas.

INCERTIDUMBRE GEOPOLÍTICA

Sàmper ha repasado la situación de la economía y del tejido empresarial y comercial catalán que, "a pesar de una incertidumbre que cada vez es más incierta" por las tensiones geopolíticas, los cortes en las cadenas de suministros y los aranceles, es robusta y con una capacidad de adaptación importante.

Ha detallado que cerró el 2025 con crecimiento del 2,7%, pero con síntomas de desaceleración, pero manteniendo unos fundamentos sólidos: "Primero, un mercado de trabajo con máximos de empleo. Segundo, una tasa de paro con mínimos desde hace una década. Y tercero, una base exportadora amplia".

También ha mencionado el Pacto Nacional por la Industria que presentó recientemente el Govern, que sin los Presupuestos y sin los recursos que suponen, ha advertido, puede convertirse en "una propuesta buena y muy bien elaborada, pero solo una declaración de intenciones políticas".

SIETE EJES PRINCIPALES

El conseller ha detallado el Presupuesto de su conselleria, que se estructura en 7 ejes: el fomento del trabajo digno (662,6 millones de euros); el equilibrio social y territorial (239,7); el impulso a la industrialización y el apoyo a la empresa, los autónomos y emprendedores (264,2); la internacionalización empresarial (113,1); la digitalización (46,1); el turismo sostenible (32,2), y el fomento del comercio y la defensa de los derechos de los consumidores (28).

Por políticas, se destinarán unos 570 millones a políticas de ocupación, 72 a formación para la ocupación y 20 a fomentar la calidad en el trabajo; y en los 240 millones del segundo eje se incorporan las ayudas a empresas para inserción o vinculadas a la ley de la Economía Social y Solidaria.

Las medidas de apoyo a la industria alcanzan los 144 millones y el Fondo de Transición Nuclear 74, mientras que los recursos para el acompañamiento a emprendedores sumarán los 43 millones; en paralelo, la estrategia de captación de inversión extranjera tendrá 46 millones, y entre las iniciativas de fomento del comercio se encuentran proyectos como las ayudas a municipios para transformar sus centros históricos y campañas de consumos.

En el ámbito de la digitalización, se desarrollarán proyectos de impulso de la inteligencia artificial (IA) y de tecnología espacial y habrá 8,7 millones dedicados a la digitalización de las empresas; mientras que los 113 millones para el turismo, ha remarcado Sàmper, son para fomentar "un turismo de más calidad".

Ante las críticas de algunos grupos a este ámbito, ha respondido con los datos del mes de enero, que constatan que en Catalunya se redujo un 6,2% el número de turistas extranjeros, pero aumentó un 14,8% el gasto por turista: "Menos turistas, menos cantidad; más gasto, mayor calidad; un sector más productivo", ha resumido.

TURNO DE LOS GRUPOS

En el turno de intervención de los grupos, el diputado de Junts, Joan Canadell, ha asegurado que las cuentas de Empresa y Trabajo no priorizan la generación de riqueza, ni la mejora de salarios, ni la reducción del paro, ha apuntado a la infrafinanciación de Catalunya por el déficit fiscal, y ha criticado que sea la conselleria que menos crece: "Cuando en global crecen un 22,3%, usted un 12,7%. Es una declaración de intenciones".

El portavoz adjunto de ERC, Jordi Albert, ha advertido de que sin cumplir en la gestión del IRPF por parte de la Generalitat no votarán a favor: "Usted termina diciendo que se están cumpliendo los acuerdos. Yo empiezo diciendo que no se están cumpliendo", y aunque ha dicho que hay margen hasta la votación de las enmiendas a la totalidad, ha dicho que el recorrido es cada vez más corto y se acerca más el día definitivo.

El PP ha criticado la posición frívola e irresponsable del Gobierno en el contexto internacional, en palabras de su diputada Àngels Esteller, y ha pedido al conseller que actúe para cambiar el criterio del presidente, Pedro Sánchez: "Es el causante de que Trump actúe y diga que a España les retirarán todas las relaciones comerciales", que ha augurado que tendrá consecuencias negativas para las empresas.

Por parte de Vox, el diputado Javier Ramírez ha cargado contra el proyecto de Presupuestos porque cree que insiste en políticas de extrema izquierda radical, sustentadas en el Pacto Verde Europeo, que según él destruyen el empleo en Catalunya porque abogan por la "descarbonización permanente" e impiden competir con países que tienen estándares climáticos y normativas diferentes.

El diputado de los Comuns Lluís Mijoler ha dicho que, aunque no son las cuentas que ellos harían, tienen su "sello" y cree que deben aprobarse, y en materia industrial, ha destacado las medidas como la inversión para capitalizar empresas estratégicas, el fondo de soberanía tecnológica, las medidas de descarbonización y transformación del tejido empresarial, así como las que han de fomentar la ocupación de calidad y velar por la salud laboral.

En el turno de la CUP, la diputada Laure Vega ha cuestionado las políticas de transferencias directas de capital a empresas sin contraprestaciones que impidan despidos o deslocalizaciones, ha señalado que los indicadores macroeconómicos no están teniendo impacto real en la población, y ha criticado que haya fondos para fomentar el turismo: "Han de decidir si industria o turismo".

Finalmente, la diputada de PSC-Units Concepción Jiménez ha pedido el apoyo de los grupos a las cuentas porque, aunque la economía catalana crece, crea ocupación y exporta, debe adaptarse a un entorno internacional más incierto: "Que no cierre ninguna empresa, que ninguna empresa sufra y, sobre todo, que no se pierda ningún puesto de trabajo", ha resumido.