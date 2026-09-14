Sàmper pide impulsar el talento para responder a las necesidades empresariales y reducir el paro

Archivo - El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, durante un acto del Fòrum Empresarial del Llobregat este lunes. - FÓRUM EMPRESARIAL DEL LLOBREGAT - Archivo

BARCELONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha defendido la necesidad de dotar del talento necesario a las personas trabajadoras para dar respuesta a las necesidades de las empresas y reducir el paro.

Lo ha dicho durante su participación en un acto del Fòrum Empresarial del Llobregat, que se ha celebrado este lunes en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), junto al alcalde de L'Hospitalet, David Quirós; la tenienta de alcalde del ayuntamiento, Laura García Manota, y el presidente de la Associació Empresarial de L'Hospitalet i Baix Llobregat (Aeball), Santiago Ballesté, informa el foro en un comunicado.

Sàmper ha abogado así por adecuar la formación a las necesidades de las empresas, reforzar la formación profesional, facilitar la incorporación al mercado de trabajo y dar más herramientas a las empresas para que puedan retener y desarrollar el talento.

Ha destacado el "papel modélico" del tejido empresarial catalán ante el contexto económico mundial, a la vez que ha puesto en valor el Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) 2026-2030 aprobado a principios de este año.

SEAT

Ballesté, por su parte, se ha referido al caso Seat y ha recordado que entorno a la fábrica de la compañía se ha construido un ecosistema industrial, por lo que hablar del futuro del grupo es hacerlo también de tejido industrial, conocimiento, talento y miles de puestos de trabajo directos e indirectos.

Ha asegurado que desde Aeball son conscientes del proceso de transformación en el que está inmerso el sector de la automoción europeo, pero ha instado a verlo como una oportunidad en lugar de como una amenaza.

Por ello ha pedido a Sàmper una política industrial construida desde el diálogo con las empresas y conectada con las políticas de formación, ocupación y talento para que las empresas cuenten con los perfiles profesionales "que necesitan hoy, pero también los que necesitarán mañana".