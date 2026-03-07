Sàmper pide "internacionalizar" la economía catalana ante las consecuencias del conflicto en Irán

El conseller de Empresa de la Generalitat, Miquel Sàmper. - David Zorrakino - Europa Press

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha pedido "internacionalizar" la economía catalana antes los efectos que, afirma, puede tener el conflicto en Oriente Medio tras el ataque a Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

Así se ha expresado este sábado en una entrevista concedida a '3CatInfo' recogida por Europa Press, donde ha dicho que se debe buscar de la mano de los empresarios la capacidad no solo de vender y exportar sino también de producir: "El mercado actual es tan cambiante, tan convulso, que debemos ser capaces de vender cada vez a más países, diversificar, aquello de no poner los huevos en la misma cesta", ha afirmado.

Así, ha añadido que cada vez se deben tener más mercados y mantener la mirada abierta a países como Canadá o Australia que, apunta, está trabajando un acuerdo de libre comercio con la UE: "Todo esto lo tenemos que tener sobre la mesa y hacer de los riesgos una auténtica oportunidad", ha sostenido.

En esta línea, ha defendido la importancia de aprobar los Presupuestos para poder dotar a las empresas de "los recursos necesarios para sortear esta situación" y se ha mostrado convencido de que el Govern podrá llegar a un acuerdo con ERC para que apoyen las cuentas.

Preguntado por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que señaló como posibilidad cortar relaciones comerciales con España por la posición del Gobierno ante el conflicto en Irán, Sàmper ha asegurado que da credibilidad a las afirmaciones: "Viniendo de él sí, lo que pasa es que afortunadamente las políticas comerciales no son bilaterales entre los países y Estados Unidos, sino entre la UE y EEUU.

Sobre el conflicto en Oriente Medio ha defendido el "compromiso con la paz" del Govern y ha pedido respeto por el derecho internacional.

También ha asegurado que la UE debe "evaluar" su modelo de gobernanza de cara a ganar en soberanía estratégica con un mercado europeo que, dice, es cada vez más imprescindible.