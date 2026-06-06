Sàmper se pone a disposición de Honda para reactivar la nave incendiada de Santa Perpètua (Barcelona)

El conseller de Empresa, Miquel Sàmper (i), y el presidente de Montesa Honda, Xavier Rafecas (d) durante la visita a la nave incendiada - CONSELLERIA DE EMPRESA

BARCELONA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha visitado este sábado la nave de Honda afectada por el incendio registrado este viernes en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) y se ha puesto a disposición de la compañía para reconstruir la instalación y reactivar su funcionamiento.

Sàmper, que ha realizado la visita acompañado del presidente de Montesa Honda, Xavier Rafecas, y del director de Logística de Honda Logistics, Jesús Gallardo, ha agradecido la labor de los Bombers, que ha calificado de "excelente", y les ha felicitado porque no ha habido ninguna incidencia personal.

El conseller se ha puesto a disposición de la empresa para "reconstruir la nave y lo que haga falta para reactivar la actividad económica", tras el incendio que se declaró este viernes y que los Bombers de la Generalitat han dado por extinguido este sábado.

Por su parte, Rafecas ha agradecido el apoyo del conseller y del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien ha explicado que ha contactado con la empresa "desde el primer momento", así como la labor de los Bombers.

SIN DAÑOS PERSONALES

"Dentro de la desgracia, estamos contentos de que no haya habido daños personales, todo el personal pudo salir, los planes de evacuación funcionaron de manera correcta", ha dicho el presidente de la empresa, quien ha añadido que, a partir de ahora, valorarán todos los daños materiales y la forma de salir adelante.

Ha asegurado que han recibido muchos mensajes de apoyo "de mucha gente, tanto de clientes como de proveedores, como de entidades", a quienes también ha dado las gracias.