Sàmper prevé beneficios del PNI para Girona y defiende el crecimiento "más allá" de Barcelona

Archivo - El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, prevé que Girona se verá muy beneficiada por el Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) 2026-30 y ha defendido que Catalunya "debe crecer más allá de Barcelona y su zona de influencia".

Lo ha dicho este lunes en Girona, en el marco de la presentación del PNI en la provincia, que articulará la estrategia industrial a largo plazo en Catalunya y prevé una inversión de hasta 5.000 millones, y explicado que busca potenciar la capacidad de internacionalización de las empresas, tanto a través de ventas en el extranjero como de creación de filiales.

"No sirve de nada que crezcan las empresas de Barcelona, Sant Cugat, Rubí o Sabadell si no somos capaces también de generar este crecimiento industrial fuera de Barcelona", y añadido que, de lo contrario, existirá una brecha de la renta per cápita cada vez más amplia entre la capital catalana y su zona de influencia y el resto del territorio.

También se ha referido al impulso de la capacidad logística de Girona a través de los planes directores urbanísticos (PDU) del complejo Logis Empordà y del entorno del aeropuerto de Girona, y a la prevención de las sequías para asegurar el suministro de agua para la industria.

Ha defendido, además, el Fons d'Innovació de Girona, impulsado por el Ayuntamiento de Girona y el Institut Català de Finances (ICF), para impulsar la innovación y el crecimiento de las empresas de la provincia: "Cuanto más grandes son las empresas, más capacidad de resistencia tienen", ha dicho.

Sàmper ha resaltado la importancia del sector agroalimentario, pero ha instado a "aprovechar" todas las acciones previstas en el PNI para potenciar otros sectores también relevantes en Girona, como la metalurgia, la maquinaria o el corcho.

AEROPUERTO DE GIRONA

Preguntado por si el desarrollo del entorno del Aeropuerto de Girona va con retraso, el conseller ha explicado que cuando la Generalitat impulsa un PDU significa que las vías administrativas y urbanísticas tradicionales no han funcionado.

También ha dicho, sin embargo, que el plan urbanístico prevé revertir este retraso y que irá "relativamente rápido", ha defendido el conseller.