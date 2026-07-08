Sàmper reivindica la apuesta "firme y sincera" de la Generalitat por el sector espacial

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, en la presentación oficial de la candidatura de Barcelona para acoger en 2029 el International Astronautical Congress (IAC) - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha reivindicado la apuesta "firme y sincera" del Govern por el sector espacial, durante la presentación de la candidatura de Barcelona para acoger en 2029 el International Astronautical Congress (IAC), evento de referencia mundial.

En declaraciones este miércoles junto a la secretaria de Políticas Digitales, Maria Galindo, Sàmper ha dicho que esta candidatura está bajo el paraguas de la Estratègia Catalunya Espai 2030.

Además, ha valorado el crecimiento del sector: "Estamos teniendo la irrupción de empresas muy relevantes, como Sateliot, Pangea y Open Cosmos, punteras a nivel estatal y europeo".

LA CANDIDATURA DE CATALUNYA

Galindo ha explicado que Barcelona competirá, contra Houston y Ginebra, bajo el lema 'Water resilience from space': "El cambio climático está intensificando episodios de sequías y aguaceros. Queremos poner de manifiesto como desde el espacio se puede prever una respuesta".

La organización catalana se muestra optimista para ser elegida y Galindo ha considerado que conseguirlo ayudaría al posicionamiento internacional de Catalunya en el sector.

También ha destacado que el sector tiene altas barreras de entrada, por lo que las empresas requieren apoyo institucional y cooperación entre los diferentes agentes para su escalabilidad industrial: "El Govern seguirá invirtiendo en el sector; ahora ya lo hace con 7 millones de euros anuales".

"AUMENTO EXPONENCIAL" DEL SECTOR

El sector de tecnologías del espacio cuenta con 83 empresas en Catalunya este año y en 2024 se registró una facturación de 237 millones de euros y 1.822 empleados, según el informe 'Les tecnologies de l'espai a Catalunya' elaborado por Acció, la agencia por el crecimiento de la empresa del Departament.

Sàmper ha asegurado que este sector es estratégico, ya está consolidado y tendrá un "aumento exponencial" en los próximos años, reforzado por su inclusión en el Pacte Nacional per la Indústria y el acompañamiento del Govern.

Barcelona es la cuarta ciudad de la UE en captación de financiación privada para startups de tecnologías espaciales: 6 startups han obtenido 113 millones de dólares en 13 rondas de financiación en los últimos 5 años.

El estudio también recoge que las empresas del sector en Catalunya trabajan, en un 39,8%, en actividades de observación de la Tierra; en un 29% son proveedores tecnológicos y de consultoría; las telecomunicaciones y la ciberseguridad representan el 20,5%, y los proveedores de componentes un 17%.

Es un sector formado mayoritariamente por pymes, que representan el 88% del total de empresas, y cuenta con tejido emprendedor, puesto que el 29% son startups.