Sàmper valora que Catalunya ha empezado a "abordar con decisión" el control de la IA en el trabajo

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, en el acto 'Dos anys construint el futur. Resultats que transformen el present, reptes que defineixen els pròxims anys' en Palafrugell (Girona) - GENERALITAT DE CATALUNYA

GIRONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha valorado que el Govern ha empezado a "abordar con decisión" el control de la inteligencia artificial aplicada en el mundo laboral, con nuevas herramientas para anticipar su impacto como el Observatori Català d'Intel·ligència Artificial i Mercat de Treball.

Lo ha dicho durante su intervención este sábado en el acto 'Dos anys construint el futur. Resultats que transformen el present, reptes que defineixen els pròxims anys' en Palafrugell (Girona), en el marco del programa que llevan a cabo este sábado todos los consellers en diversos puntos de Catalunya con motivo de los dos primeros años de legislatura, informa el Govern en un comunicado.

"La tecnología debe estar al servicio de las personas y debe servir para mejorar la productividad, la competitividad y la calidad de vida, no para erosionar derechos", ha asegurado.

Durante el acto ha destacado algunas de las actuaciones de la Conselleria, como el nuevo Pacto Nacional para la Industria 2026-2030, las estrategias desplegadas para favorecer la competitividad de las empresas catalanas y las medidas para preservar la seguridad laboral de las personas trabajadoras frente a los riesgos derivados por el cambio climático.

También el avance del nuevo plan de la Ventanilla Única Empresarial, en el marco de la estrategia del Govern de simplificación administrativa, o las políticas para reindustrializar Catalunya y convertirla "en un motor de crecimiento económico de España y de Europa".

Además, el acto ha contado con las intervenciones del secretario general, Pol Gibert, y de los secretarios sectoriales Jaume Baró (Empresa e Innovación), Paco Ramos (Trabajo) y Maria Galindo (Políticas Digitales).

En sus intervenciones, han subrayado la apuesta del departamento por "el diálogo, la concertación y las alianzas como instrumentos esenciales" para afrontar los grandes retos de Catalunya, así como la colaboración con los agentes sociales, las instituciones de todo el territorio y la sociedad civil.

"La presencia activa en los espacios de decisión estatales y europeos son claves para impulsar acuerdos y oportunidades para el país en los ámbitos competenciales de la Conselleria", defiende el comunicado.